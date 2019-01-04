4 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel alanda yaratıcılığınızın çok yüksek. Kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz, harcamalara dikkat. Risk almak daha kolay olabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, keyif veren ortamlarda bulunabilirsiniz. Akşam saatleri daha sakin geçebilir, kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerin de ailenizle vakit geçirmek size keyif verebilir. Evle ilgilenebilir, misafir ağırlayabilirsiniz, gün boyu neşeniz yerinde olacak. Emlak veya yatırımlarınızla ilgilenebilirsiniz, şans bugün sizden yana. İlerleyen saatlerde kendi iç dünyamıza dönmek bizi rahat hissettirebilir. Aileyle zaman geçirmek, belki aile büyüklerini ziyaret etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Zihniniz uzun süredir olmadığı kadar berrak uyanabilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor, iletişim kurmaktan zevk alacaksınız. Yakın çevrenizdeki kişilerle dedikodu yapıp, çokça haber alabilirsiniz. Önemli ticari anlaşmaların olacağı zamanlar var. Akşam saatlerine doğru günün yorgunluğuyla sakin saatler geçirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel yeteneklerinizi rahatça kullanacaksınız. Alım-satım yapmak için uygun bir gün. Yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Maddi gelirlerinizde artış olabilir. Enerjinizin yüksek olduğu, neşeli bir gün geçireceksiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya dikkat edin. İlerleyen saatlerde işlerinize konsantre olmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün motivasyonunuz çok yüksek. Yeni başlangıçlar yapmak için kendinize güveniniz tam. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyeceksiniz ve bunlarla ilgilenirken keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Şans oyunu oynuyorsanız, bugün şansınızı deneyebilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir, beslenmenize dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendi iç dünyanıza daha çok dönme durumundasınız. Ailevi konulara odaklanmak gerekebilir. Farkına varamadığınız konular gündeminizi etkileyebilir. Özel hayatınızla ilgili konulara daha çok önem verebilirsiniz. Bu konuları, hislerinizi abartma eğilimi içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru hareketlilik ve canlanma artmakta. Yer değişiklikleri de gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Arkadaşlarınızla buluşmak için uygun zamanlar var. Birlikte hoşça vakit geçireceğiniz kişilerle görüşmek ve geleceğiniz için plan yapmak sizi mutlu edecek. Yapacağınız planlar için rahatça para harcamak isteyebilirsiniz. İşiniz de size destek verecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek ve herkesin gözü üstünüzde olacak.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün iş yerinizde parlayacaksınız. Enerjinizin yüksekliği nedeniyle işleriniz de yolunda gidecek. İşyerinizde istediğiniz statü konunda yöneticilerinizle konuşabilirsiniz. Devlet kapısında çözülmesini beklediğiniz konular hakkında olumlu sonuçlar duyabilirsiniz. İlerleyen saatlerde basit ev işleriyle vakit geçirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gitmek istediğiniz yolculuğunuzla ilgili son kararları alabilirsiniz. Harcamak istemediğiniz paraları, tatil için yatırmaktan çekinmeyeceksiniz. Ruhsal olarak kendinizi güçlü ve neşeli hissedebilirsiniz. Dışa dönük olduğunuz bugün de yabancılarla iletişiminiz artacak, onlardan yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerini evde keyif yaparak geçirebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ortaklı konulara dikkat etmekte fayda var, harcamalarınızı kontrol edebilirsiniz. Finansal konularda iki kere düşünmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden sizi etkileyen konular üzerinde bugün vakit harcayabilirsiniz. Kişisel anlamda yaratıcılığınız yüksek olabilir, maddi konularda dikkatli olmakta ve destek almakta fayda var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün genel yapısında uyum ve denge arayışında olabilirsiniz. Neşeli ve dışa dönük yapı sergileyeceksiniz. Eşinize küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar için sabah saatleri uygun gözüküyor. Ortaklı işlerinizde para harcamaktan kaçınmayacaksınız. Zevklerinizde abartıya kaçmamakta yarar var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yoğun iş temposu sizi sıkabilir, sorumluluklar fazla gelebilir. Günlük iş temponuzda her zamankinden fazla yük hissedebilirsiniz. Yine de neşenizi hiç bir şey kaçıramayacak. İşlerinizle ilgili ödemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde dinlenmeye fırsatınız olacak. Ailenizle birlikte keyifli bir akşam geçirebilirsiniz