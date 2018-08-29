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  3. 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Yenierenköy ve Dipkarpaz arasında bulunan Theresa Otel ve civarına Cuma günü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinin; şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacağı belirtildi.

 

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