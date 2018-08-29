4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Yenierenköy ve Dipkarpaz arasında bulunan Theresa Otel ve civarına Cuma günü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinin; şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacağı belirtildi.
Etiketler : Yenierenköy, Dipkarpaz, elektrik kesintisi
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