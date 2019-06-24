4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Sadrazamköy ve Akdeniz bölgesinde bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Sadrazamköy, Akdeniz ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Sadrazamköy, Akdeniz bölgesi, elektrik kesintisi , 24 Haziran
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