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  3. 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Sadrazamköy ve Akdeniz bölgesinde bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Sadrazamköy, Akdeniz ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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