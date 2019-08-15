4 SAATLİK GREV YAPTILAR!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Hak-Sen Girne Tapu ve Kadastro Dairesi’nde grev yaptı…

08.00-12.00 saatlerinde yer alan grevin gerekçesi, 3 daire personelinin evrak sahteleme meselesiyle bağlantılı olarak tutuklanması ve bunun yaşanmasına neden olduğu iddia edilen sistemsizliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleşti…

Greve, Memur- Sen, Vergi- Sen ve Kamu-İş de destek verdi…

Tapudaki olayla ilgili 1’i olayla ilgisi bulunmadığı için serbest bırakılan ikisi de tutuksuz yargılanacak olan 3 çalışan da daireye gidişlerinde çiçeklerle karşılandı…

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen personelin haksız yere tutuklandığını ve bayramda zor günler geçirdiğini ancak daha sonra serbest bırakıldığını anımsatarak, grevi bunu protesto etmek, sistemdeki eksiklikleri topluma anlatmak ve yargıya güveni vurgulamak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti…

Bu olaydan sonra vekaletname kullanılan, devir yapılan ve paranın geçtiği her yerde memurların zan altında olduğunu savunan Türkmen, acil önlem alınmasını istedi…

Ardından hazırlanan basın açıklamasını okuyan Türkmen, yaşanan olayların elinden her gün yüzlerce evrak geçirirken kamu çalışanlarında tedirginlik yaratacağını ifade ederek, bunun da işlerin uzamasına yol açacağını savundu…

Yargıya herhangi bir müdahale etme amacında olmadıklarını da kaydeden Türkmen, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılması ve yeni personel istihdamlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi…

Basın açıklamasının ardından tapu çalışanları adına konuşan Erkin Kurtarıcıoğulları, sorunlarını aktardı…