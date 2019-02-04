4 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yeni şeyler denemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı sergileyeceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kişisel harcamalarınızda artış olabilir. Öğlen saatlerinde ikili ilişkilerinizde inatlaşmamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda ise beklentileriniz artabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızda yeni beklentiler içine gireceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yeni şeyler üretebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğlen saatlerinde sinirlerinize hakim olmayı öğrenmelisiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Akşama doğru yeni konular gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yabancılarla olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Gelecek beklentilerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde etrafınızdaki insanlarla düşüncelerinizi paylaşırken dikkatli olmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Finansal konularla ilgili beklenti içinde olabilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde kopmalar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kişisel konular ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Eşinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bu konularla ilgili yüksek beklentiler oluşabilir. Dengeye oturtmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde yanlış anlaşılmalardan kaynaklı tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde beklentilerinizin farkında olmaya özen gösterin. Abartılı şeylerden kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içindeki inatlaşmalar kopmalara neden olabilir. Sakin olmakta fayda var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınıza yeni konular katabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerine doğru daha kişisel olaylarla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gelecek beklentilerinize yeni konular eklenebilir. Değişiklik yapacağınız planlarınız olabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle çok daha rahat ilerleyeceğiniz bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde yaşanılacak kopmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Etrafınızdakilerle inatlaşmamaya çalışın. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ailevi konularla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde tartışmalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Eve ait konularda fazla inatlaşmamaya özen göstermelisiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru ilgilendiğiniz işlere karşı yüksek beklenti içinde olabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelecekle ilgili beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili konulara dikkat etmelisiniz inatlaşmalar yüzünden kopmalar yaşanabilir. İşlerinizle ilgili yapacağınız sözleşmelerle ilgilenebilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha kişisel konulara yönelebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Maddi kaynaklarınızla ilgili ümit edeceğiniz konular gündeme gelebilir. Bu konuda beklentileriniz artabilir. Öğlen saatlerinde yaşayacağınız tartışmaları fazla büyütmemeye özen göstermelisiniz. Kopmalar yaşanabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Abartıya kaçabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili beklentiye girebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilemek isteyebilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde aniden tepki vermemeye özen göstermelisiniz. İlerleyen zamanlarda ise kişisel isteklerinizde abartıya kaçabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Siz bu konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Öğlen saatlerinde kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İlişkilerde kopmalar yaşanabilir. İlerleyen saatlerde beklentilerinizde artışlar olabilir. Kişisel olaylara yönelebilirsiniz.