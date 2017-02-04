4 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün parasal konularda ve harcamalarda biraz daha bilinçli davranmalısınız. Aşkta ve ilişkilerde heyecanlı olabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel işlerinizi daha iyi ilerletebileceğinizi gösteriyor. Çaba sarfetmenizi gerektiren durumlar olabilir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Tam olarak bilemediğiniz konularda riskli işlere girmemelisiniz. Ancak bugün beraberliklere ve aşk hayatınıza hareketlilik de getirmekte.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün evinizi, para durumunuzu ilgilendiren konularda daha düşünceli olabilirsiniz. Somut konular üzerinde durmak gerekiyor.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün biraz gayret göstermek ve aynı zamanda esnek de davranmak gerekiyor. Hafta sonu olmasına karşın daha fazla sorumluluk içinde olabilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Ancak aşkta ve keyif veren konularda bazı huzursuzluklar gündeme gelebilir.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün ortaklaşa konularda sizi daha hassas kılan konular gündeme gelebilir. Yakın ilişkilerde yeni beklentiler de ortaya çıkabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün evlilik ve ilişkilerinizde daha hassas olabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde daha az kurcalayıcı olmaya gayret etmelisiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler var ve daha pratik olabilirsiniz. Aşkta ise heyecan verici gelişmeler mümkün.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün güzel şeylere yönelmek ve hayattan keyif almak daha kolay olabilir. Aynı zamanda evde ve yakın çevrede canlılık artmakta.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün yapabileceğiniz çok şey var ancak biraz daha esnek bir tutum içerisinde olmalısınız. Arkadaşlıklar ve gruplar da size canlılık getirebilir.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün ziyaretler ve alışverişler açısından hareketli bir gün olabilir. Yakın çevrenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.
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