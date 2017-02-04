4 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün parasal konularda ve harcamalarda biraz daha bilinçli davranmalısınız. Aşkta ve ilişkilerde heyecanlı olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel işlerinizi daha iyi ilerletebileceğinizi gösteriyor. Çaba sarfetmenizi gerektiren durumlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Tam olarak bilemediğiniz konularda riskli işlere girmemelisiniz. Ancak bugün beraberliklere ve aşk hayatınıza hareketlilik de getirmekte.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün evinizi, para durumunuzu ilgilendiren konularda daha düşünceli olabilirsiniz. Somut konular üzerinde durmak gerekiyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün biraz gayret göstermek ve aynı zamanda esnek de davranmak gerekiyor. Hafta sonu olmasına karşın daha fazla sorumluluk içinde olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Ancak aşkta ve keyif veren konularda bazı huzursuzluklar gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ortaklaşa konularda sizi daha hassas kılan konular gündeme gelebilir. Yakın ilişkilerde yeni beklentiler de ortaya çıkabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün evlilik ve ilişkilerinizde daha hassas olabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde daha az kurcalayıcı olmaya gayret etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler var ve daha pratik olabilirsiniz. Aşkta ise heyecan verici gelişmeler mümkün.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün güzel şeylere yönelmek ve hayattan keyif almak daha kolay olabilir. Aynı zamanda evde ve yakın çevrede canlılık artmakta.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yapabileceğiniz çok şey var ancak biraz daha esnek bir tutum içerisinde olmalısınız. Arkadaşlıklar ve gruplar da size canlılık getirebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ziyaretler ve alışverişler açısından hareketli bir gün olabilir. Yakın çevrenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.