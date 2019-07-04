4 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Birine yardım etmeye çalışacaksınız ama ne söylerseniz söyleyin önemi yok, saldırı altında olduğunu düşünecek. Bugün, sırları açığa vurmak veya başkalarının ruhsal duyarlılıklarına meydan okumak için iyi bir gün değil. Özel düşüncelerinizi gizli tutun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Siz ve eşiniz şu anda biraz gerilmiş olabilirsiniz. Sizi, tembel veya bencil olmakla suçlayabilir. Haklı olabilirsiniz - en azından şu an için, ama sonra kendi kendinize düşündüğünüzde eşinize de hak vereceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Şu anda bir aile üyesinden, belki de istemediğiniz bir tavsiye ve yardım alacaksınız. Onların fikrini sormamanız, onların doğru olmadıkları anlamına gelmez. Fikirlerine bir şans verin. İlk başta söylediklerini sindirmek zor olsa da, tavsiyelerinde bilgelik olduğunu görebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Para konusunda şanslı bir gündesiniz. Tahmin etmediğiniz yerlerden para akışı sağlayabilirsiniz. Ancak sürpriz bir şekilde maddi rahatlama sağladığınız için hemen harcamaya kalkışmayın. Biraz tutumlu olmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ekstra para geliyor, ancak hepsini tek bir yere ya da daha sonra pişman olacağınız devasa ve anlamsız bir ürüne harcamayın. Çalışma alanınız, yaşam tarzınız veya sağlık veya kozmetik gibi ihtiyaçlarınız için nelere ihtiyacınız olduğunu dikkatlice düşünün ve onlara harcayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sağlığınızla ilgili kötü haberler alabilirsiniz. Diyetinizi veya yaşam tarzınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz veya yakın zamanda bazı zorluklarla başa çıkmak durumunda olan bir arkadaşınızla konuşabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, spor ve beslenmenize dikkat etmek, kendiniz için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Dikkatli olmazsanız, kendinizi online bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Kiminle tartışıyorsunuz, gerçekten tartışmanıza gerek var mı? O kişinin fikrini değiştirme umudunuz var mı? Boşuna enerjinizi harcamayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma ortamında, kendinizi alışılmadık yanlış anlaşılmaların sonucu olarak arada kalmış bulabilirsiniz. Açık fikirli ve olumlu bir tutuma sahipseniz, işlerin planladığınızdan çok daha iyiye gideceğini görebilirsiniz. Sıra dışı fırsatlar için gözünüzü açık tutun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir arkadaşınızla önemli bir konu nedeniyle büyük bir tartışmaya girebilirsiniz. Arkadaşınızla bazı konularda anlaşmamanıza rağmen yine de arkadaşlığınıza devam ettirebilirsiniz. Ailenizden birine, borç vermeye karar verebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sizi heyecan verici bir dizi fırsata götürebilir. Bazı zorlukların üstesinden gelmek için yaşam tarzınızda yapılacak düzeltmeler yapmanız gerekecek, ancak yapacağınız fedakarlıklara değecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Endişelerinizi ve küçük sorumluluklarınızı biraz unutun. Bir süredir eğlenmeyi unuttunuz, kendinize eğlenme hakkını tanıyın.Yoksa yakın zamanda enerjiniz kalmayacak. Muhtemelen bir spor veya eğlence etkinliğine davet edileceksiniz. Kabul edin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sağlık sıkıntınız için bir doktora veya dişçiye gitmeniz iyi olabilir. Korkacak bir şey olmadığını ya da en azından korktuğunuz kadar kötü olmadığını göreceksiniz. Aslında, kendi kendinize yarattığınız kaygınız sorundan daha kötü olabilir.