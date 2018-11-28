4. TOPRAK ANA GÜNÜ YAPILIYOR

Mehmetçik Belediyesi, 9 Aralık Pazar günü “4. Toprak Ana Günü” etkinliğini düzenleyecek.

Balalan köyünde “Buğday” temasıyla saat 10.00’da başlayıp tüm gün sürecek etkinlik, dünyadaki tüm Cittaslow üyesi belediyelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik için bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyada Slow Food hareketinin bir parçası olarak Toprak Ana Günü etkinliğinin, Slow Food kültürünün gıda ve yemeğin bir ülkenin var olmasındaki önemi savunduğunu anlattı.

Sarıçizmeli, İtalya’da başlayan ve bugün yüzlerce üyesi bulunan Slow Food’un fast-food kültürünü reddediş olduğunu ve ülkeleri benzerleşmeye ve aynılaşmaya iten harekete bir başkaldırı olduğunu ifade etti.

Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş bitki, ot, yiyecek, içecek ne varsa inatla unutturmamak adına yola çıkıldığını kaydeden Sarıçizmeli, Toprak Ana’nın bir festival ve şenlikten çok içinde eğitsel boyutlar da barındıran bir etkinlik olduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, Balalan köyünün rastgele seçilmediğini, Kıbrıs’ın gelmiş olduğu fiili durumu iyi anlattığını, Kıbrıs kültürü ve insanı gibi köyün de yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, etkinliğe diğer Cittaslow belediyeler olan Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale’nin de katkı vereceğini ve diğer yerel belediyelerin de “buğday” temasıyla etkinlikte yer alabileceklerini ifade etti.

Balalan Muhtarı Turgut Cafer Özbalalanlı, tüm halkı 9 Aralık’ta Balalan’a beklediklerini ve etkinliğin güzel geçeceğine inandığını söyledi.

Toprak Ana Günü Proje Sorumlusu Zekâi Altan da Slowfood felsefesinin çıkışının “fast-food kültürü öldürür, slow-food yaşatır” ilkesiyle başladığını ve etkinliğin 100’den fazla ülkede ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşeceğini belirtti.

Bu yılki etkinlikte uygulama, tat-lezzet ve satışın aynı anda yer alacağını belirten Altan, buğdaydan elde edilen 18 çeşit ürünün satışının yapılacağını açıkladı.

Tüm halkı Balalan köyüne davet eden Altan, köyün, yürünerek gezilip görülebilecek ve tanınacak bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

