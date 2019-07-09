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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

Yoğun bakıma kaldırıldı

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bafra Tatil Köyü’nde saat 10.30’da bir otelin havuzunda 4 yaşındaki Efe Savran boğulma tehlikesi geçirdi.

Efe Savran otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Savran daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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