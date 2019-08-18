4 Yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Çatalköy'e ateş düştü
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Çatalköy’de, Isabel Ahmed, havuz içerisinde boğularak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün, saat 16.00 sıralarında, Çatalköy’de, 4 yaşındaki Isabel Ahmed, havuz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Isabel Ahmed kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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