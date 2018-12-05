4 yaşındaki çocukla aynı kiloda!

Anoreksiya hastası eski Rus spiker Kristina Karyagina 17 kiloya kadar düştü. Genç kadın tedavi ediliyordu ve önemli bir gelişme yaşandı. Rus televizyon yıldızı Maria Kokhno'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine oturan Kristina Karyagina, ölümle burun buruna.