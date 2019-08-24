4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI!

Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

23.08.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Erdemli’de Şht. Yusuf Ahmet Meydanı üzerinde bunan bir ikametgahın kullanılmayan ikinci katında kardeşi ve yeğenleri ile birlikte oyun oynayan Halime EROL (K-4), geri geri gittiği sırada açık durumda bulunan ve duvar görevi yapan ahşap kapıdan dengesini kaybedip 3.75 cm yüksekliğin beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Halime EROL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.