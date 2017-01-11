4 YENİ VATANDAŞLIK
4 yeni vatandaşlık
A+A-
Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 tarihli sayısında Bakanlar Kurulu kararıyla verilen 4 yeni vatandaşlığın duyurusu yapıldı
Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9(1)(C ) maddesi uyarınca, 4 kişinin KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2016 tarihinde aldığı karara göre; 1993 İsrael doğumlu Rula Saade, 1983 İzmir doğumlu Seçil Özer, 1986 Üsküdar doğumlu Ozan Kasapoğlu ve 1985 Antakya doğumlu Edip Aşkaroğlu KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
Rula Saade, Seçil Özer, Ozan Kasapoğlu ve Edip Aşkaroğlu’nun KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Havadis
Bu haber toplam 4003 defa okunmuştur
Etiketler : 4 yeni vatandaşlık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.