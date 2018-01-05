Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  3. 4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!

GIda denetim sonuçları açıklandı!

A+A-

Tarım Dairesi 29 Aralık 2017-4 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber, Çeri Domates, Buğday, Armut Çeşitleri, Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası,Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan  Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait Ispanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait Domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait  Pazı da 2. alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar  durdurulmuştur.

İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu

1       Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Elma(Golden)      Temiz

2       Onbaşı İşletmeleri Ltd.  İthal  Elma(Starking)    Temiz

3       Köşe Tic.Ltd.       İthal  Elma(G.S)  Temiz

4       Köşe Tic.Ltd.       İthal  Elma(Golden)      Temiz

5       SVS Tic.Ltd.        İthal  Elma(Starking)    Temiz

6       SVS Tic.Ltd.        İthal  Elma(Golden)      Temiz

7       Onbaşı İş.Ltd.      İthal  Çeri Domates       Temiz

8       Onbaşı İş.Ltd.      İthal  Yeşil Cin Biber    Temiz

9       SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Cennet Hurması   Temiz

10     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Elma(Starking)    Temiz

11     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Elma(Golden)      Temiz

12     Nej Grain Ltd.     İthal  Buğday       Temiz

13     Akari Free Port    İthal  Buğday       Temiz

14     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Elma(Golden)      Temiz

15     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Cennet Hurması   Temiz

16     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Armut(S:M)         Temiz

17     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Armut(Deveci)     Temiz

18     SVS Tic.Şti.Ltd.  İthal  Sultani Üzüm       Temiz

19     Mustafa Bayramoğlu    İskele Enginar(İh) Temiz

20     Emirali Kırşan     İskele Enginar(İh) Temiz

21     Fatma Sesigüzel   İskele Enginar(İh) Temiz

22     Bayur Ltd.  Haspolat    Maydanoz  Temiz

23     Bayur Ltd.  Haspolat    Ispanak      Temiz

24     Bayur Ltd.  Haspolat    Gömeç        Temiz

25     Bayur Ltd.  Haspolat    Ç.Lahanası Temiz

26     Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

27     Mustafa Arkoy    Çayönü      Pancar        Temiz

28     Halil Bender        Düzce         Ispanak      Limit Üstü

29     Sadık Kıllıç Düzce         Patates       Temiz

30     Hasan Beşerler    Düzce         Ispanak      Temiz

31     Mustafa Lekesiz   İncirli          Ispanak      Temiz

32     Ayşe Deniz İncirli          Golyandro  Temiz

33     Gürsel Çağasel     Beyarmuda Patates       Temiz

34     Hasan N.Haydaroğluları        Beyarmuda Patates       Temiz

35     Pembe Deveciler  Türkmenköy        Ispanak      Limit Üstü

36     Halil Turan Güzelyurt   Mandalin(İh)        Temiz

37     Gürsel Sekmen    Gaziveran   Mandalin(İh)        Temiz

38     Özden Kuvvetlioğlu      Doğancı      Mor K. Marul      Temiz

39     Özden Kuvvetlioğlu      Doğancı      Marul         Temiz

40     Erdinç Gönen      Cengizköy  Maydanoz  Temiz

41     Ekrem Başar        Cengizköy  Bezelye       Temiz

42     Erdinç Gönen      Cengizköy  Pazı   Temiz

43     Erdinç Gönen      Cengizköy  Pırasa         Temiz

44     Mehmet Yoran    Bostancı     Marul         Temiz

45     Mehmet Yoran    Bostancı     Ç.Lahanası Temiz

46     Cevdet Atalar      Yeşilırmak  Çilek Temiz

47     Ali Kandulu         Aydınköy   Patlıcan      Temiz

48     Macit H.Yusuf     Güzelyurt   Mandalin    Temiz

49     Galehan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

50     Sema Oğur İskele Enginar(İh) Temiz

51     Hatice Sancar      Yeniboğaziçi        Enginar(İh) Temiz

52     Hacı Çelik  Tatlısu        Domates     Temiz

53     Cuma Özdemir    Tatlısu        Domates     Limit Üstü

54     İllias Pedri  Koruçam    Kereviz       Temiz

55     İllias Pedri  Koruçam    Domates     Temiz

56     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Patlıcan      Temiz

57     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Marul         Temiz

58     Ahmet Kayım      Çatalköy    Pazı   Limit Üstü

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.