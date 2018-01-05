4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI!
GIda denetim sonuçları açıklandı!
Tarım Dairesi 29 Aralık 2017-4 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber, Çeri Domates, Buğday, Armut Çeşitleri, Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası,Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait Ispanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait Domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait Pazı da 2. alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
2 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
3 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
4 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
5 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
6 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
7 Onbaşı İş.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 Onbaşı İş.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
9 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz
10 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
11 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
12 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Temiz
13 Akari Free Port İthal Buğday Temiz
14 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
15 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz
16 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
17 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
18 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
19 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar(İh) Temiz
20 Emirali Kırşan İskele Enginar(İh) Temiz
21 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz
22 Bayur Ltd. Haspolat Maydanoz Temiz
23 Bayur Ltd. Haspolat Ispanak Temiz
24 Bayur Ltd. Haspolat Gömeç Temiz
25 Bayur Ltd. Haspolat Ç.Lahanası Temiz
26 Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz
27 Mustafa Arkoy Çayönü Pancar Temiz
28 Halil Bender Düzce Ispanak Limit Üstü
29 Sadık Kıllıç Düzce Patates Temiz
30 Hasan Beşerler Düzce Ispanak Temiz
31 Mustafa Lekesiz İncirli Ispanak Temiz
32 Ayşe Deniz İncirli Golyandro Temiz
33 Gürsel Çağasel Beyarmuda Patates Temiz
34 Hasan N.Haydaroğluları Beyarmuda Patates Temiz
35 Pembe Deveciler Türkmenköy Ispanak Limit Üstü
36 Halil Turan Güzelyurt Mandalin(İh) Temiz
37 Gürsel Sekmen Gaziveran Mandalin(İh) Temiz
38 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Mor K. Marul Temiz
39 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Marul Temiz
40 Erdinç Gönen Cengizköy Maydanoz Temiz
41 Ekrem Başar Cengizköy Bezelye Temiz
42 Erdinç Gönen Cengizköy Pazı Temiz
43 Erdinç Gönen Cengizköy Pırasa Temiz
44 Mehmet Yoran Bostancı Marul Temiz
45 Mehmet Yoran Bostancı Ç.Lahanası Temiz
46 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz
47 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz
48 Macit H.Yusuf Güzelyurt Mandalin Temiz
49 Galehan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz
50 Sema Oğur İskele Enginar(İh) Temiz
51 Hatice Sancar Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz
52 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz
53 Cuma Özdemir Tatlısu Domates Limit Üstü
54 İllias Pedri Koruçam Kereviz Temiz
55 İllias Pedri Koruçam Domates Temiz
56 Mithat Kayıkçı Akdeniz Patlıcan Temiz
57 Mithat Kayıkçı Akdeniz Marul Temiz
58 Ahmet Kayım Çatalköy Pazı Limit Üstü
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