4 YIL HAPİS YATACAK!
Karar açıklandı!
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Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a satmak için 365 gr uyuşturucu madde ithal eden Akile Tumbul hakkındaki karar açıklandı.
Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs’a satmak için 365 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ithal eden 37 yaşındaki Akile Tumbul hakkındaki karar az önce Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali" ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Tumbul, 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Etiketler : Güney Kıbrıs, uyuşturucu, ticaret, Akile Tumbul
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