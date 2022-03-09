Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 410 pozitif vakaya rastlandı
410 pozitif vakaya rastlandı

410 pozitif vakaya rastlandı

410 pozitif vakaya rastlandı

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.

181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 410

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811

Toplam Vaka Sayısı: 71.788

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 981

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.