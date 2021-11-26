416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!
416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Okullardaki güncel Koronavirüs pozitif tablosuna göre 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 okul personeli Koronavirüs pozitif…
Tabloya göre, 877 öğrenci, 94 öğretmen ve 22 okul personeli temaslı.
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