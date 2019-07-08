42. GÜZELYURT FESTİVALİ SONA ERDİ

42.Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam düzenlenen Athena Konseri ile sona erdi.

28 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Güzelyurt Festival Parkı’nda yer alan 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nin son etkinliği Türkiye’nin sevilen gruplarından Athena konseri oldu.

Özellikle solisti Gökan ile büyük ün yapan grup Athena Güzelyurtlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Grup Athena şarkılarının yanı sıra sahne performansı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Konser yoğun bir kalabalık tarafından izlendi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konser, gece boyunca cep telefonlarına da kaydedildi.Konserin ardından 42. Güzelyurt Portakal Festivali tamamlandı.