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442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

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"Toplam 28.461 test yapıldı, 442 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi vefat etti, 631 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 631 kişi taburcu edilmiştir.

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 442

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 442

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684

Toplam Vaka Sayısı: 51.036

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4923

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4851

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 571

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117670

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