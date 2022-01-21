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  3. 445 pozitif vakaya rastlandı
445 pozitif vakaya rastlandı

445 pozitif vakaya rastlandı

445 pozitif vakaya rastlandı

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.626 olup, 445 pozitif vakaya rastlanmış, 862 kişi taburcu edilmiştir.

194 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 76 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

21 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.627

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 445

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 445

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 862

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452

Toplam Vaka Sayısı: 49.679

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5462

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1833

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202

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