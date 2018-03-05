45 METREKAREDE 5 KİŞİLİK YAŞAM!

İki göz odadan oluşan, tuvaleti ve banyosu olmayan, 45 metrekare derme çatma bir ‘kulübede’ beş kişilik ailesi ile yaşam süren 31 yaşındaki kanser hastası Yulia Üçok, daha iyi şartlara sahip bir evde yaşamak için yetkililerden yardım bekliyor.

Fehime ALASYA

İki göz odadan oluşan, tuvaleti ve banyosu olmayan, 45 metrekare derme çatma bir ‘kulübede’ beş kişilik ailesi ile yaşam süren 31 yaşındaki kanser hastası Yulia Üçok, daha iyi şartlara sahip bir evde yaşamak için yetkililerden yardım bekliyor.

Eşinden boşandıktan sonra beş yaşındaki kızını da alıp ailesinin yanına taşınana Yulia Üçok, yaklaşık iki yıldır, tuvaleti, evin 25 metre uzağında olan, banyosu ise bulunmayan evde yaşam sürüyor.

Banyo ihtiyaçlarını komşularında veya evin bir köşesinde gideren aile, sağlıklı yaşam koşullarından çok uzakta, insanlığa yaraşmayan şekilde hayat sürüyor.

Kanser hastası olduğu için çalışamayan Yulia, KKTC vatandaşı olduğu için devletten sadece yoksulluk maaşı alıyor, 53 yaşındaki anne Elena ise bölgede bulunan bir oto parkta görev yaparak asgari ücret kazanıyor.

Beş kişilik ailede çalışır durumda olan 53 yaşındaki Elena, evin tüm yükünü omuzluyor.

Ailenin tek isteği ise daha iyi şartlarda yaşam olanağı, içinde banyosu ve tuvaleti olan bir ev… Asgari ücret ve Bin TL yoksulluk maaşı ile geçinmeye çalışan beş kişilik ailenin en büyük destekçisi ise Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği…

Yardım derneğinin vesilesi ile bir restorandan akşam yemeklerini tedarik ediliyor

2007 yılında Ukrayna’dan Kıbrıs’a, annesinin yanına gelen Yulia Üçok, 15 yıldır Kıbrıs'ta yaşıyor. Bir buçuk yıl önce boşandığı eşi Kıbrıslı olduğu için Yulia Üçok da vatandaş olduğunu, bu sayede devletten yoksulluk maaşı desteği aldığını belirtiyor. Bin TL yoksulluk maaşı alan Üçok, 650 TL elektrik ve su giderlerini de kapsayan ‘ev kirası’ ödüyor…

Sağlıklı beslenemeyen ailede okuldan eve gelen 5 yaşındaki kız çocuğu, gofret ve meyvelerle öğlen yemeğini geçindirirken, kanser hastası olan 31 yaşındaki anne Yulia Üçok, yardım derneğinin vesilesi ile bir restorandan akşam yemeklerini tedarik ediliyor.

Restoran, her akşam tüm bireyler için yemek paketleyip aileye gönderiyor.

Üçok, bu sayede beslenmesini bir nebze de olsa düzene sokacağı için seviniyor.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği “Tek çabamız daha iyi koşullarda yaşamaları için”

Aileye yardım eden Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, katkı koymak isteyenlerin derneğin Gine Gönüllüsü Cemal Özcömert’e 05338370251 numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtti.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin Girne Gönüllüsü Cemal Özcömert ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, aileye daha iyi şartlarda bir ev bulabilmek için seferber olduklarını söyledi.

Özcömert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aile ile kısa bir süre önce tanıştık, araştırmalar yapıldıktan sonra ihtiyaçlı oldukları tespit edildi. zaten bu her haliyle belliydi…

Hemen gıda ve acil ihtiyaçları için harekete geçtik.

Vakıflar ile görüştük, Lefkoşa’ya başvuru yapacağız, araştırıyorlar, daha uygun bir eve geçebilmeleri için çabalıyoruz.

Önce, ilaç, gıda gibi yardımlar yaparak, ilk etapta kuru gıdalar, kahvaltıları, ayda birkaç kez et takviyesi, meyve sebze takviyesi, ilaç yardımı konusunda seferber olduk. Girne bölgesinden bir restoranla anlaşma yaptık, aile bireylerine her akşam altı kişilik yemek sağlıyoruz.

Birçok ailemizi zor günlerden düze çıkardık, inşallah Yulia ve ailesini de çıkaracağız.”

“Banyosu ve tuvaleti olan daha iyi bir evde yaşamak istiyoruz”

“Yılbaşı gecesi mide bulantısı ile hastaneye gittim ve yapılan tetkiklerle karaciğer ve pankreas kanseri olduğumu öğrendim. Tedavim 8 Ocak’ta başladı. bir hafta evde, bir hafta hastanede kemoterapi alıyorum. Hastanede kalmıyorum, kemoterapi alıp eve geliyorum. Çalışacak durumda değilim. Keşke sağlığım yerinde olsa da çalışsam…

Annem 1999 yılında Kıbrıs'a geldi, sonra bizler geldik. Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi bir ev istiyoruz, kimse hasta olmasın, hastayım ve çalışamıyorum. Tek istediğimiz içinde banyosu, tuvaleti olan bir ev... Bu kaldığımız odalara aylık 650 TL kira ödüyoruz, belki daha iyi bir ev buluruz, çok pahalı olmazsa biz de öderiz ama kiralar çok yüksek. Keşke devlet veya belediye bize bu konuda yardımcı olsa... Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bize yardımcı oluyor, çok destek veriyorlar, ev konusunda da araştırma yapıyorlar. Ama annem asgari ücrete çalışırken çok zor, babam bizi bırakıp gitti, erkek kardeşim 16 yaşında okula gidiyor, çalışamaz, ben hastayım, büyük ninemiz 80 yaşında, evde annemin dışında çalışabilecek kimse yok. Kızım beş yaşında, Karaoğlanoğlu Anaokulu’na gidiyor, kardeşim ise 16 yaşında, o da okula gidiyor.

Sağlığıma kavuşup çalışmak istiyorum, hastalığım bitsin önümü göreyim... Tedavim 8 Ocak’ta başladı, halen daha da sürüyor, sürecek de...

Tuzsuz, diyet menü yemeliyim, sağlığıma, beslenmeme dikkat etmeliyim ama bu şartlarda çok zor.”

“Bin TL alıyorum, 650 TL kira ödüyorum…”

“Evimizin tek eğlencesi televizyon, bir yatakta iki kişi yatıyoruz. Kaldığımız evde banyo ve tuvalet yok, sağlıksız ortamda yaşam sürüyoruz. Gece hastalansak evde lavabo yok. Bir odada üç yatağı birleştirdik, iki kişi de sofada yatıyoruz. 640 TL aylık kira ödüyoruz.

Büyük annem Ludmila 80 yaşında, annem Elena 53 yaşında, ben 31 yaşında, erkek kardeşim 16 yaşında, kızım da beş yaşında... Bu şartlarda bu kadar kişi yaşıyoruz.

Acil ihtiyacımız daha iyi bir ev, ardından sağlık giderlerim, evin giderleri için yardım…

Çok sağ olsun, dernek bize yardım ediyor…”

Yenidüzen