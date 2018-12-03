450 Bin TL'lik Düğün Hediyesi!

Mert Fırat'la İdil Fırat 8 Eylül'de Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Mert Fırat'ın düğünde eşine lüks bir hediye aldığı konuşulmuştu. Merak konusu olan düğün hediyesi sonunda ortaya çıktı.

2.5 ay önce evlenen İdil-Mert Fırat, geçen gün katıldıkları bir düğünde birlikte poz verdi. Sosyal medyaya yükledikleri bu fotoğrafla düğün hediyesi de ortaya çıkmış oldu.

Fotoğraftaki tektaş takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Mert Fırat eşi İdil Fırat'a düğünde 450 bin TL değerinde tektaş taktı. Çiftin pozlarında dikkat çeken bir diğer detay İdil Fırat'ın saatiydi. Sosyetik güzelin saati de 150 bin TL.