"Toplam 9240 test yapıldı, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9240 olup, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1

Girne

Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1

Gazimağusa

Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1

İskele

Kuzucuk-1

2 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9240

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 47

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.488.903

Toplam Vaka Sayısı: 8212

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7754

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 358

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4510

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 739

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 329

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2987

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.115