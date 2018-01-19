4'LÜ KOALİSON İÇİN İLK GÖRÜŞME!
4’lü Koalisyon İçin İlk Görüşme
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CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetine dair ilk resmi görüşme CTP Genel Merkez’de gerçekleştiriliyor.
Dört partinin liderleri CTP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor. CTP Genel Merkez’e ilk gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oldu. Ardından gelen Halkın PArtisi Genel Başkanı Kudret Özersay geldi. Özersay “Hayırlı bir iş için geldik” dedi
Etiketler : CTP-HP-TDP-DP, koailsyon, görüşme
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