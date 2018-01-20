4’lü Koalisyon Hükümet Protokolü Parti başkanlarına sunulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti yetkilileri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün yeniden biraraya geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda 4’lü koalisyonun hükümet protokolünde mutabık kalındığını açıklandı.

CTP Genel Sekreteri Sorakın,Başkanlar düzeyinde daha önce gerçekleştirilen toplantıda, bakanlıklarla ilgili 3-3-2-2 formülü üzerinde durulduğunu ancak hangi bakanlığın hangi partiye kalacağının henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

4lü koalisyon görüşmelerine Pazartesi günü devam edilecek.

Toplantıya CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, TDP adına Milletvekili Zeki Çeler ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer beraberlerinde ikişer parti yetkilisiyle katıldı.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından TDP Temsilcisi Zeki Çeler görüşmelerin iyi niyetle sürdüğünü söyledi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de görüşülen konuların tümünde mutabık kaldıklarını belirtti ve Pazartesi günü yeniden bir araya gelerek detayları konuşacaklarını kaydetti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ise toplantının iyi niyetle gerçekleştiğini belirterek, “son derece olumlu bir hava vardı” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, verimli geçen toplantıda 4’lü koalisyonun hükümet protokolünde mutabık kalındığını açıkladı.

Sorakın, Başkanlar düzeyinde daha önce gerçekleştirilen toplantıda, bakanlıklarla ilgili 3-3 -2-2 formülü üzerinde durulduğunu ancak hangi bakanlığın hangi partiye kalacağının henüz netlik kazanmadığını kaydetti. Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Başbakanlık ve 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin 3 bakanlık, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisinin 2’şer bakanlık almasının da kararlaştırıldığını söyledi.