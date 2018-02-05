4’LÜ KOALİSYONUN İLK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
Bakanlar daha önce de Başbakanlıkta bir araya gelmişti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti Dörtlü koalisyonunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yarın gerçekleştiriliyor.
BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığı’ndaki Bakanlar Kurulu, çalışmalarına saat 10.00’da başlayacak.
Toplantıda, hükümet programı ele alınacak. 4’lü koalisyon hükümetinin bakanları; daha önce de Başbakanlıkta bir araya gelmişti.
Hükümet programının ele alındığı toplantıda, programının hazırlanması için görev dağılımı yapılmıştı.
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