4'ü yerel 11 yeni vaka!
Bakan Pilli: "Toplam 2140 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 213.742
Toplam Vaka Sayısı: 910
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 835
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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