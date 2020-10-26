4'ü yerel 11 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 213.742

Toplam Vaka Sayısı: 910

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 835

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok