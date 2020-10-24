4'ü yerel 9 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 2

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 210.497

Toplam Vaka Sayısı: 894

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 816

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 73

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 49

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok