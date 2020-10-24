4'ü yerel 9 yeni vaka
Bakan Pilli: "Toplam 1820 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 2
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 210.497
Toplam Vaka Sayısı: 894
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 816
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 73
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 49
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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