Kıbrıs’ta Baf açıklarında yerel saatle 23.03’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem KKTC’de de başkent Lefkoşa dahil birçok bölgede hissedildi.

AFAD ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Baf’ın 58 kilometre batısında, 65 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Amerikan Jeoloji Araştırmları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5.3 ve derinliğini ise 30 kilometre olarak belirtti.