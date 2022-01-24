5-11 Yaş gurubu çocukların aşılama programı bugün başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programının bugün başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ilk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacak.

Bakanlık aşılama merkezlerini de duyurdu.

Buna göre;

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği’nde

14.00- 18.00 saatleri arasında,

Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi’nde 09.00-14.00 saatleri arasında,

Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi’nde 09.00-14.00 saatleri arasında,

Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi’nde 09.00-14.00 saatleri arasında aşılama yapılacak.

Bakanlık ayrıca 12-18 yaş gurubu hatırlatma dozlarının bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başladığını ve bu grubun daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabileceklerini de hatırlattı.

12-18 yaş gurubunun hatırlatma dozlarını son dozdan 3 ay sonra yaptırmaları gerekiyor.