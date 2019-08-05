5 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kendinizi çekici hissedersiniz ve baştan çıkarıcı tavrınızı, diğerlerini sohbete sokma şeklinizle ortaya çıkarırsınız. Sizin için en önemli olan insanlardan hayranlıkla onay alıyorsunuz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizle barışıksınız. Arkadaşlarınız ve aileniz bunu fark edip, çok olumlu tepki verecekler. Aileniz ve arkadaşlarınızla hayattan zevk almanın ve birlikte boş zaman etkinlikleri planlamanın zamanı geldi.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bedeniniz ve zihniniz özellikle dengeli. Uzun zamandır beklenen planları yerine getirmek için gereken enerjiye sahipsiniz. Yeni bir güç rezervi kazanmak ve dayanıklılığınızı geliştirmek için bu fırsatı kullanın

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik ve değişikliklikler veya mücadele alanları görünüyor. Normalden çok daha duygusal olabilirsiniz. Bu nedenle de adalet duygunuzu kaybedebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Derin bir nefes alın ve ani kararlar almaktan kaçının. Ani her kararınız sonra size dönüp sizi bulabilir. İleride olabilecek zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gününüzü bölen telefon konuşmaları ve mesajlar olacak. Bilgisayarda problemler olabilir. Aman çalışmalarınızı yedeklemeyi unutmayın.Sakin olun ve üstünüze o kadar gitmeyin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Biraz dışarıya çıkıp eğlenmeye ihtiyacınız var, bunun için de arkadaşlarınızdan destek almanın tam zamanı! Uzun süredir eğlenmeyi erteliyorsunuz, biraz rahatlamanın size faydası olacak, inanın!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İlişkinizde her yerde ve hiçbir yerde değilsiniz. Bu nedenle, kendinize karşı dürüst olun ve neyin yanlış gittiğini ve ikinizin nerede başlayıp nerede bittiğini açık bir şekilde düşünün!

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Özel hayatınıza tatsızlık hissetmek zorunda kalacaksınız, sık sık garip çatışmalara karşı durmanız isteniyor. Size büyük acı veren bazı kararlar alınabilir. Bu aşamayı içsel gelişim için bir şans olarak görmeye çalışın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışmanız özellikle sert bir şekilde eleştiriliyorsa, harekete geçme zamanı. Hemen, durumunuzu iyileştirmek ve olağanüstü görevleri yerine getirmek için kapsamlı bir plan geliştirin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Planlarınız hakkında fazla tereddüt etmeyin, başkalarının neyi başarmaya çalıştığınızın farkında olun ve onlardan değerli ipuçları ve destek alacaksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Finans ile ilgili olarak, bugün bazı hoş olmayan deneyimler yaşayabilir ve kendi zayıf yönlerinizi farketmek zorunda kalabilirsiniz. Diğerleri aynada kendinize bakmanızı sağladığında güçlü olun, olumlu bir öğrenme deneyimi olabilir.