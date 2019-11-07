5 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Polis dün 20.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri ve gece kulüpleri denetlendi. Denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren, kumarhaneler, barlar ve diskolarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 539 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 105 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken muhtelif suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 295 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Denetimlerde aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir kişi hakkında yasal işleme gidilirken, tehlikeli sürüş yapmaktan dolayı bir kişi tutuklandı, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.