5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ...

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yayımladığı mesajda, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde edişinin 84’üncü yıldönümünü kutlayarak, kadınlara şiddetten uzak bir gelecek diledi.

Birlikten yapılan diğer bir açıklamada, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı elde edilişinin yıldönümü nedeni ile, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni temsilen bir heyetin, bu yılda Antalya Türk Kadınlar Birliği’nin davetlisi olarak Antalya’ya gittiği belirtili.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, bugün saat 10.30’da Atatürk Heykeli ve Zübeyde Hanım büstüne çelenk koyacak.