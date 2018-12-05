5 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün erken saatlerinde koşullar daha akıcı. Çaba gösterdiğiniz konularda destek alabileceksiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz konularda yeni planlar yapabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz zamanlardasınız. İşlerinizi tamamlamak için zamana ihtiyacınız olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatleri daha hareketli olabilir. İşlerinizi erken saatlerde toparlamanız daha iyi olabilir. Bugün ikili ilişkilerinizde çatışma içinde olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili konularda uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran olaylar gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Günün erken saatlerinde çalışma hayatınızda kısmetli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Aşk ilişkilerinizde temkinli davranmanızda fayda var. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yeni projelerin sorumluluğunu alabilirsiniz. Sizi yoran konularda dikkatli olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bu sabah yaptığınız işlerde destek alabileceksiniz. Aşk hayatınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Yine de bazı konularda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Gün içinde çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Sorumlu olduğunuz konularla kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ailevi konularda daha fazla destek alabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler için yeni fırsatlar doğabilir. Toprak ve gayrı menkul işleriyle uğraşmak için uygun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sağlamlık arayabilirsiniz. İşlerinizde tamamlanmalar ve bitişler olabilir. İlerlemeyen koşullar karşısında daha sakin kalmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sabah saatlerinde iletişim konularında daha başarılı olabilirsiniz. Bugün hareketli bir gündeminiz var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için destek alabilirsiniz. Zihinsel konular daha fazla sizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konulardaki sıkışmalar için sabırlı olmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yaptığınız işlere kişisel yeteneklerinizi de katacaksınız. Bu konuda başkalarından alacağınız destekler ilerlemeniz için iyi olacak. Günün ilk yarısında koşullar çok akıcı. Maddi kaynaklarınızla ilgili değerlendireceğiniz fırsatlar olabilir. Bugün sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların daha fazla üstüne düşebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için şanslı koşullar söz konusu. İkili ilişkilerinizdeki iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Ani çıkışlar ilişkileri zor durumlara sokabilir. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyet gösterebilirsiniz. Gün içinde kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün gizli kalan koşullardan dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Alacağınız desteklerde sizi zor durumlara düşürebilir. Bugün olayları akışa bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Kabullenme içinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Günün ilk yarısında gelecek beklentilerinizle ilgili hevesli koşullar söz konusu. Kendiniz için yeni koşullar yaratabilirsiniz. Gruplar içindeki yeriniz önem kazanabilir. Arkadaşlarınızla buluşmak için zaman yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kabullenici olabilirsiniz. Bazı işlerinizde tamamlanmalar olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sabah saatlerinde üstlerinizden destek alabilirsiniz. Hareketli koşullar söz konusu. Sorumlu olduğunuz konular hakkında kararlar alabilirsiniz. Toplum önünde olmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. İşlerinizde devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yabancılarla ilgili konularda daha hevesli olabilirsiniz. İşlerinizde akıcı koşullar söz konusu. Aldığınız destekler işlerinizi tamamlamanız için size fırsat yaratabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirip fikirlerini almak isteyebilirsiniz. Bitirmek istediğiniz konularda daha yapıcı davranmak ilerlemeniz için iyi olacaktır.