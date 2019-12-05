5 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün iç disiplininiz mükemmel şekilde seyrediyor. Maddi konularında başarılısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Sağlığa dikkat.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünüp seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Tarzını belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi özelleştirmek isteyeceksiniz. Kişisel çabalarınız çevrenin koşullarıyla birlikte şekilleniyor, biliyorsunuz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Bazı olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.