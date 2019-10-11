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5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

5 aylık bebek hayatını kaybetti!

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Hamitköy’de dün sabah, aniden rahatsızlanan 5 aylık bebek Tywin Mpofu, hayatını kaybetti. Minik bebek, 112 sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını kaybetti. Minik bebeğin kesim ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

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