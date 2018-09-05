5 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çalışma ortamınızda sorumlu olduğunuz konularda kontrolünüz dışında olaylar gelişebilir. Bu konuda alternatif plan yapmanızda yarar var. Aile hayatınızda geçmişle ilgili konular açılabilir. Bu durum duygularınızda dalgalanmalara sebep olabilir. Kendiniz yorgun hissedebilirsiniz. Farklı konulara odaklanıp rahatlayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Yaptığınız işlerinizi ön plana çıkartmak amaçlı belirli gruplara anlatabilir, sosyal medya da tanıtımlar yapabilir, ilgili kişilerle toplantılar düzenleyebilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili planlarınızda maddi konular ön planda olabilir. Ailenize zaman ayırmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Maddi konulara, harcamalara dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Bugün düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edemeyebilirsiniz. İnişli, çıkışlı bir ruh hali içerisinde olmanız mümkün. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Evinizde zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çalışma ortamınızda yarım kalan işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bazı konularda özveride bulunmak zorunda kalmanız olası. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul etmesi mümkün. Aileniz için evinizi daha konforlu bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Evinizde zaman geçirmek size keyif verir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizi ön plana çıkartabileceğiniz bir gündesiniz. İşinizi ve yeteneklerinizi bir bütün haline getirip bu durumdan maddi kazanç sağlamanız mümkün. Finansal konularda beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Ailenizin desteğini alacağınız zamanlar içerisindesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. İletişim konularında hızlı ve akıcı sonuçlar almanız olası. İlişkilerinizde bazı konularda kararsızlık yaşamanız mümkün. Eleştirmeye açık bir gündesiniz. Bu konuda esnek olmanızda fayda var. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmak sizi daha başarılı yapabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız destek sizi motive edecektir. Eviniz ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yaşam alanınızı daha keyifli bir hale getirmek için dekoratif hoş objeler alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde başarılı işlere imza atabilirsiniz. Ön planda olacağınız, kendinizi göstereceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. Eviniz ile ilgili değişiklikler yapmak istemeniz olası. Ev dekorasyonunuzu farklı bir tarzda yapmak isteyebilirsiniz. Evinizdeki rahatlık sizin için önemlidir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün çalışma alanınızda hizmet verdiğiniz kişiler veya kurumlarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gözden kaçan detaylar gündeminize gelebilir. Bu durum sizde gerginlik yaratabilir. Aile hayatınızla ilgili konulara özen göstereceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar paylaşmak için organizasyon yapabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Yeteneklerinizle mantığınız birleştiğinde ortaya çıkardığınız proje takdirle karşılanabilir. Sevgiliniz veya eşinizle ilgileneceğiniz konular gündeminize gelebilir. Duygularınızda dalgalanmalar olması mümkün. İkili ilişkinizde denge arayışına girebilirsiniz. Bu konuda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gelecek yönünde hedeflerinizle ile ilgili endişeli bir tutum içinde olmanız mümkün. İkili ilişkilerinizde benmerkezci ruh hali içinde olabilirsiniz. Bu konuda krizler çıkabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Aileniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı konularda fedakârlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Evinizde dinlenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.