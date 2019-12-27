5 GÜN HAVAN ATIŞI YAPILACAK!

İçişleri Bakanlığı, Beyköy bölgesinde pazartesinden itibaren 5 gün havan atışı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2019 – 03 Ocak 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) saat 07.00’den 21.00’a kadar Osman Paşa Atış (Beyköy) bölgesinde havan atışları yapılacağı belirtilerek, can ve mal güvenliği açısından atış alanına girilmemesi istendi.