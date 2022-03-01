5 günde 56 füze atılan Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski'den dünyaya çağrı: Ruslara gökyüzünü kapatın

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'da direniş sürerken, ülkede hava saldırıları nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de ülkesine 5 gün içerisinde 56 füze atışı yapıldığını belirterek, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek" dedi.

Rusya hükümetinin bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Putin'in emriyle bölgeye giren Rus askerlerin Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor.

KİEV'DEKİ SALDIRI SONUCU 28 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da sürerken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada da 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

"RUSLARA HAVA SAHALARINI TAMAMEN KAPATIN"

Ukrayna'ya hava saldırılarının devam ettiği sırada Cumhurbaşkanı Zelenski'den dünyaya dikkat çeken bir çağrı geldi. Ruslara hava sahalarının tamamen kapatılması gerektiğini belirten Zelenski, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" dedi.

HARKOV'A SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Harkov'da sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının bitmesiyle halk marketlere, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktalara akın etti. Bu sırada Rusya, sabah saatlerinde Harkov'u yeniden vurmaya başladı. Valiliğin önüne bomba düşmesi anbean sokak kameraları tarafından kaydedildi. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HARKOV VALİSİ: BU YAPILAN SOYKIRIMDIR

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada "Düşman Harkov'a saldırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Harkov meydanı ve Harkov Askeri Yönetim binası vuruldu. Rus işgalci ağır silahlar kullanmaya ve sivil halkı katletmeye devam ediyor. Sokağa çıkma saatler dışında saldırıldı. Ölen ya da yaralananlara ilişkin net bilgi yok henüz. Bu yapılanlar Ukrayna halkına yapılan soykırımdır ve savaş suçudur. Zafer bizim olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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