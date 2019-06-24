5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Gazimağusa'da dün öğle saatlerinde Zodyak tipi botun su alması üzerine, bottaki 5 kişi yüzerek kıyıya çıkıp kurtuldu.



Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 13.00 sıralarında Silver Beach ve Glapsides plajı arasında içinde 5 kişinin bulunduğu Zodyak tipi botun su alması sonucu, bottaki şahıslar yüzerek kıyıya çıktı. C.B., B.B., M.K., K.K. isimli yolcular ve kaptan H.Y.’nin, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.



