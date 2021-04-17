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5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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