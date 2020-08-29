5 Liralık Diş Macunuyla 25 Liralık Diş Macunu Arasında Fark Var mı?

kimyasal olarak evet, vardır

aşındırıcı oranı, aşındırıcı partikül büyüklüğü, aroması, kayganlaştırıcısı, köpürmesi... ancak işlev olarak soruyorsanız, yoktur. nasıl yoktur diyorsanız, bir diş hekimi olarak neden ve nasıl yoktur anlatayım;

dişlerinizde çürüğe neden olan şeyi biz plak olarak tanımlıyoruz.(tek başına bir etmen değildir ancak en büyük etmen olarak kalsın burada.) plak dediğimiz şey, türlü türlü bakteri kolonilerinin üst üste tutunmalarıyla oluşur. (tırnağınla dişini sıyırdığında gelen beyaz şey, evet.) evin seramik zeminine kola döktüğünüz düşünün, sonra sulu yemek, sonra patates; bir hafta bekleyen böyle bir karışımı zeminden çıkarmak için hangi yüzey temizleyiciyi dökerseniz dökün zemine zarar vermeden çıkarmak için mekanik temizliğe ihtiyacınız vardır. plak da böyledir; o bakteri kolonilerinin bağlarını hiçbir macun çözmez, fırça darbesi ile uzaklaştırırsınız. hatta bilimsel olarak yapılan testlere göre her dişin en az 5 fırça darbesine ihtiyacı vardır plağı uzaklaştırmak için.

beyaz dişler isteyenler beyazlatma özelliği olan macun yerine daha güzel bir fırça kullansanız çok daha iyi sonuç alacaksınız. son olarak günde 2 kere, en az 3 dakika sürecek fırçalama ve günde bir kere ip yapmanızı tavsiye ediyorum.