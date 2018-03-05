5 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Dışarıdan ne kadar güçlü ve kendinden emin gibi dursanız bile bazen taşıdığınız yüklerin altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız çerçevesinde planlı ve programlı hareket etmek bu yükleri biraz olsun hafifletebilir. Kendinizi kaldığınız enkazın altından kaldırmanın bir yolu da sosyal hayatınız olacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinize olan güveninizin yüksek olduğu bir gün. Beklediğiniz gelişmelerin olduğunu düşüneceksiniz. Yeni yatırımlarda bulunmayı arzu edeceksiniz. Ancak, sabırlı davranmalı, kendinizi aşırı derecede yormaktan kaçınmalısınız. Parasal konularda biraz daha birikimci davranmanız sizin açınızdan iyi olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İşlerin istediğiniz gibi geliştiğini görerek memnun olacaksınız. Bu durum size yeni girişimlerde bulunabilecek gücü verecek. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz artıyor. Dostlarınız ve sevdiğinizin desteğini alabilirsiniz. Sırtınıza aldığınız tüm yükleri tek başınıza taşımak zorunda olmadığınızın farkına varmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Başladığınız işleri sürdürmek için dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Duygusal ve zihinsel açıdan gerilim hissedebilirsiniz. Kararlı davranmaya çalışın. Önceden aldığınız kararları dikkatle incelemeden değiştirmeyin. Biraz yalnız kalmaya ve kafa dinlemeye ihtiyacınız olabilir

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İsteklerinizi rahat bir biçimde ifade etmenin rahatlığını duyacaksınız. Arkadaşlarınız ve komşularınızla yapıcı ve olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Parasal konularda sıkıntılar duysanız bile bunları çözümleyeceksiniz. Aşk hayatınızdaki hareketlenmeler yüzünüzü güldürebilir ve sizi heyecanlandırabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Sevdiğinize karşı anlayışlı davranacak, olumlu ve sakin bir tutum sergileyeceksiniz. Parasal konulara yönelik çalışmalarınızı yoğunlaştıracak ve gelişmelerinden memnun olacaksınız. Bir arkadaşınızda alacağınız tavsiye sizi ulaşmak istediğiniz şeye yönlendirebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Olaylardan çok fazla etkilenebilirsiniz. Biraz dalgın ve dikkatsiz olduğunuz bir gün. Önemli ayrıntıları gözden kaçırmamaya özen gösterin. Kararsız ve sabırsız bir tutum içine girebilir, anlayışsız olabilirsiniz. Bir projeye başlıyorsanız ya da bir organizasyonun içinde yer alıyorsanız kazanç sağlamanız muhtemel.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Arkadaşlarınızla birlikte olmaktan hem keyif alacak hem de yepyeni fikirler üreteceksiniz. Grup çalışmaları ve dostlarınızın desteği çok olumlu. Yeni girişimlerde bulunmayı planlayabilir, çevrenizin yardımını alabilirsiniz. Kuşkucu ve şüpheci yaklaşımlarınız sizi objektif olmaktan uzaklaştırabilir

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Parasal konulara yönelik yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Bazı ev aletleri alabilir, eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Harcama yaparken biraz daha tedbirli davranın. Enerjinizi yıkıcı yönde kullanmaktan kaçının. Ailenizle olan iletişiminizi kuvvetlendirmeniz, sizin açınızdan olumlu olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kendinizden büyük olan birilerinin sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla büyütmemeye çalışın. Bugün duygularınız yükselebilir ve sorunları çok fazla büyütebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız bir plan keyfinizi yerine getirebilir. Agresif tavırlarınızı bastırmaya çalışmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Planlarınızla ilgili arkadaşlarınızın ve yakınlarınızın yardımlarını alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz görüşmeler istediğiniz gibi gelişecek. Zaman zaman endişeler duysanız bile aklınızla hareket etmeyi başaracaksınız. Kafanıza takılan sorunları arkadaşlarınızla paylaşmanız, çözüm yolu bulmanızı sağlayacaktır.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışmalarınızı tasarladığınız gibi sürdürebilir, fırsatları zamanında değerlendirebilirsiniz. bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Uzaklarda bulunan yakınlarınızla haberleşmek keyfinizi arttıracak. Hayatınızda sosyal aktivitelere ne kadar fazla yer verirseniz o kadar kafanız dağılacaktır.