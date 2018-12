5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ!

İş Kazası

18.12.2018 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Alsancak’da Kani Akansu Caddesi üzerinde Soyer Arseven İnşaat Şirketi Ltd. tarafından yapımı devam eden inşaatta iskele üzerinde çalışmakta olan Erdem CAN (E-23) dengesini kaybetmek suretiyle 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek ağır şeklide yaralanmıştır. Olayda yaralanan Erdem CAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra yoğum bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.