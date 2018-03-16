"5 MİLYON TL'LİK İLAÇ HER YIL ÇÖPE GİDİYOR!"

Yılmaz Yakar

Bütçe görüşmelerini sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın 423 milyon 114 bin 200 TL’lik 2018 bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu devam ediyor. Genel Kurul dün akşam Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinin ardından saat 20.45 sıralarında görüşülmeye başlanan Sağlık Bakanlığı bütçesi saat 01.15 sıralarında oylandı.

SUCUOĞLU

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde geçen yıla göre yüzde 25’lik bir artış olduğunu belirterek, sıkıntılı bütçede ufak da olsa bir artış sağlandığını ifade etti.

İlaç kaleminde iyi bir artış görüldüğünü kaydeden Sucuoğlu, ülkede şu andaki mevcut nüfusun 600 bin civarında olduğunu, harcamaların hesaplamalarının buna göre yapılması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, bakanlık görevine başladığında ekip olarak, özlük hakları, altyapı, yasalar ve tüzüklerle ilgili kendilerine üç hedef koyduklarını, bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, görev süresindeki icraatlarını anlattı.

Sucuoğlu, 18 aylık dönmede birçok sağlık kuruluşunun tadilat ve tamiratını da yaptıklarını kaydetti.

Otomasyon konusunda elden geldiğince ileri adımlar atıldığını, bir ay içerisinde otomasyona geçilmesini umduğunu ifade eden Sucuoğlu, yılda 5 milyon TL’lik ilacın kullanım süresi dolduğu için çöpe atıldığını açıkladı ve otomasyon sistemiyle ilaç kontrolünün de sağlanabileceğini anlattı.

Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası için 250-300 milyon TL gibi bir mali portrenin ortaya çıktığını, esas konunun mali finansmanın sağlanması olduğunu ifade etti.

Döner Sermaye Yasası olmadan sağlık reformunun eksik kalacağını söyleyen Sucuoğlu, Anayasa Mahkemesi’nden dönen yasasının tekrar ele alınarak güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, bir buçuk yıl içerisinde yaptıkları için gerçekten çok çalıştıklarını, halktan da gerekli teveccühü gördüklerini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, sağlığın çok hassas bir sektör olduğunu belirterek, görevde bulundukları dönemde şu anki Sağlık Bakanı Filiz Besim’in kendilerine çok önemli katkılar sağladığını dile getirdi.