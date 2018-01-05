5 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatında toparlamanız gereken konular gündeminizi meşgul edebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Gün içinde başkalarıyla paylaşım içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Geçmişte kalan işleri tamamlama fırsatı doğabilir. Mücadele ettiğiniz işlerde daha kadersel konular gündeme gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Planlarınızdaki değişiklikler nedeniyle toparlamanız gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. İş hayatınızda daha fazla mücadele gerektiren bir gün olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ev hayatınızda değişiklikler gündeme gelebilir. Babanızla olan işlere dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde işlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırabilir. Evinizle ilgili konularda kolları sıvayabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda güçlendiğinizi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yazışma ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeniden harekete geçebilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizde değişiklikler olabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Ticari konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinizi ilerletmek ve geliştirmek için daha fazla sorumluluk almaya hazırsınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Parasal konularda başkalarından yardım alabilirsiniz. Eksik işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerden para kazanabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle program yapabilirsiniz. Ticari konulara önem verebilirsiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek ve kazançlarınızı arttırmak için mücadele edebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sizin için önemli olan konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde başkalarından yardım alabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha fazla mücadele edebilirsiniz. Kendi gücünüzü ortaya koymak için sorumluluk alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı engellenmiş hissedebilirsiniz. İşlerinizde aksamalar olabilir. Evraklarınızı toparlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bürokratik kısıtlamalar olabilir. Üstlerinizle iletişimize dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerde sakin olmanızda fayda var. İfade etmeye çalıştığınız şeyler sizi zor duruma sokabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün geleceğe yönelik konularda tamamlanmalar olabilir. Aynı iş çevresinde olduğunuz kişilerle iletişiminizi arttırmak sizi güçlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Gün içinde işlerinizde yavaşlamalar olabilir. Mücadelesini verdiğiniz konuları geliştirmek için daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda dalgalanmalar olabilir. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Gün içinde daha fazla göz önünde olmak isteyebilirsiniz. İşlerinizi istediğiniz hızda ilerletemeyebilirsiniz. Konuşmalarda sakin kalmaya çalışın. Kendi gücünüzü ortaya koymak sizi daha güvende hissettirebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Eğitim işlerinizde yavaşlamalar olabilir. Gün içindeki değişiklikler işlerinizin hız kazanmasına neden olabilir. İkili ilişkilerinizde uyumu yakalamak zor olabilir. Daha fazla sorumluluk almak sizi geliştirebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün endişe duyduğunuz konuların üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Finansal konuları çözüme kavuşturmak için harekete geçebilirsiniz. İlişkilerinizde kişilik çatışmaları olabilir. İşlerinizdeki eksiklere yoğunlaşabilirsiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için mücadelenizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Sorumluluklarınız artabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili konularda sakinliğinizi korumanız gereken bir gündesiniz. Bazı konulara tepki gösterebilirsiniz. Olayları yönetmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular çalışma arkadaşlarınızla planlayabilirsiniz. Gün içinde işlerinizde eksik kalan kısımlarla ilgilenebilirsiniz. Bugün mücadele ettiğiniz konuları geliştirmekten çekinmeyeceksiniz.