5 pozitif vaka daha!
Vakaların 4'ü hava yolu ile 1'i deniz yolu ile ülkemize geldi
Bakan Pilli: "Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 123.991
Toplam Vaka Sayısı: 344
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 258
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 82
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 58
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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