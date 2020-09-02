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5 pozitif vaka daha!

5 pozitif vaka daha!

Vakaların 4'ü hava yolu ile 1'i deniz yolu ile ülkemize geldi

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Bakan Pilli: "Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 123.991

Toplam Vaka Sayısı: 344

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 258

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 82

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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