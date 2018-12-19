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5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım, onarım çalışması nedeniyle ; 09.00-14.00 saatleri arasında Lapta Başpınar Bölgesi’nin bir kısmının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre; elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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