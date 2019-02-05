5 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gelecek beklentilerinizle ilgili şanslı bir gündesiniz. Ümit ile beklediğiniz konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Alacağınız kararların sonuçlarından memnun kalabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha çok geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. İlişkilerinizde gerginlik yaşanabilir. Kopmalara karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar ilerlemenize yardımcı olacaktır. Gün içinde alacağınız doğru kararlarla işlerinize hız kazandırabilirsiniz. Annenizle ilgili olayları göz ardı etmemeye özen gösterin. Başkalarından gelen yardım işinizi kolaylaştıracaktır. İlişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklara çıkmak için planlar yapacağınız zamanlar var. Felsefi konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İlişkinizde sıkıntılar yaşanabilir. Yaşayacağınız kayıplar sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kriz yaratan durumlara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Finansal kararlarda doğru şekilde yönlenebilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedeceğiniz zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Endişelerinizin sizi çıkmaza sokmasına izin vermemelisiniz. İlişkiler nedeniyle depresyona girebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili doğru kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İşten gelen destekler işlerinizin rahatlamasına neden olacaktır. Gün içinde ilişkiler kopma noktasına gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki konularınız gündeme gelebilir. İlerleyebilmeniz için yeni şanslar ortaya çıkabilir. Sorumluluklarınız da artabilir. Doğru kararlar aldığınız takdirde, işlerinizi istediğiniz gibi yönlendirebileceğiniz zamanlar olacaktır. İlişkilerinizde keyifsiz zamanlar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Kopmalar olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz zamanlar var. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için para harcayabilirsiniz. Şans içeren konular gündeme gelebilir. Olaylar hakkında doğru kararlar verebilirsiniz. İlişkilerinize biraz daha özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Eve dair konularda doğru kararlara alabileceğiniz bir gündesiniz. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir. Sosyal konular ön plana çıkabilir Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Gün içinde ilişkilerde kopmalar yaşanabilir. İç sesinizi dinlemeniz gereken durumlar yaşanabilir. Arkadaşlarınızdan destek almak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün eğitim ile ilgili konulara yönlenebilirsiniz. Yakın çevrenizde olan olaylar gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Öğle saatlerinde ilerleme kaydedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Şanslı zamanlar sizi bekliyor. İlişkilerde depresyon hali görünebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Kopmalar olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. İşlerinizde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili doğru kararlar alacaksınız. İlişkileriniz de dikkat etmeniz gereken olaylar olabilir. Depresif bir hal alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Bedeninize ait konular dikkat etmelisiniz. Uğraştığınız işlerde aldığınız kararlar doğru olacaktır. İlerlemek için şanslı bir gündesiniz. İlişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. Ani adımlar söz konusu olabilir. Olaylara karşı sakin kalmakta fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Bu durumda yaşayacağınız içsel süreçler, olgunlaşmanıza neden olacaktır. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde kopmalara neden olabilir. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz