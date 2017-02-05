5 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün hareket ve dışa dönük uğraşlar için çok uygun koşullar var. Ziyaretler, eğitsel uğraşlar ve yeni haberler gününüze canlılık getirebilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün ticari zekanızı kullanabileceğiniz, daha pratik davranabileceğiniz olanaklar içindesiniz. Kazançlarınızı da arttırabilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Ay bugün burcunuzda ilerlemeye başlarken size yeni haberler ve hareketlilik getirmekte. Kişisel konularda daha öncü davranabilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün zihinsel yönden çok canlısınız ancak düşüncelerinizi dengede de tutmaya bakmalısınız. Olumsuz düşüncelerden özellikle uzak durmaya çalışın.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün arkadaşlıklar ve sohbetler için uygun koşullar getirmekte. Gruplar, sosyal fırsatlar sizi daha canlı kılacak.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Hafta sonu olmasına karşın bugün daha fazla sorumluluk ya da iş gündeme gelebilir. Zekanızla, yeteneklerinizle kendinizi gösterebilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Gün içerisinde hayatın güzel yönlerine zaman ayırabileceğiniz olanaklar var. Sevdiklerinizle birlikte daha hareketli bir gündesiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün düşüncelerinizde bazı çift durumlar ve sizi duygusal açıdan bağlayan konular gündeme gelebilir, daha olumlu ve gerçekçi düşünmelisiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün evlilikte ve yakın beraberliklerde hareketli ve canlandırıcı bir gün olabilir. Duygularınızı daha iyi ifade etme imkanı bulabilirsiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün eldeki işleri tamamlamak ve çaba sarfetmek gerekebilir. Aynı zamanda sağlığınıza daha çok özen gösterebilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün yaratıcı konularda ve kendinizi ortaya koyma konusunda son derece hareketli ve orijinal olabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal faaliyetler mutluluk getirecek.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün ailenizle ilgili konular öne çıkabilir. Daha fazla hareket ve iletişim içerisindesiniz. Ancak aynı anda birden fazla durumla ilgilenmeniz de gerekebilir.
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