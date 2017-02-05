5 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hareket ve dışa dönük uğraşlar için çok uygun koşullar var. Ziyaretler, eğitsel uğraşlar ve yeni haberler gününüze canlılık getirebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ticari zekanızı kullanabileceğiniz, daha pratik davranabileceğiniz olanaklar içindesiniz. Kazançlarınızı da arttırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ay bugün burcunuzda ilerlemeye başlarken size yeni haberler ve hareketlilik getirmekte. Kişisel konularda daha öncü davranabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün zihinsel yönden çok canlısınız ancak düşüncelerinizi dengede de tutmaya bakmalısınız. Olumsuz düşüncelerden özellikle uzak durmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün arkadaşlıklar ve sohbetler için uygun koşullar getirmekte. Gruplar, sosyal fırsatlar sizi daha canlı kılacak.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hafta sonu olmasına karşın bugün daha fazla sorumluluk ya da iş gündeme gelebilir. Zekanızla, yeteneklerinizle kendinizi gösterebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içerisinde hayatın güzel yönlerine zaman ayırabileceğiniz olanaklar var. Sevdiklerinizle birlikte daha hareketli bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün düşüncelerinizde bazı çift durumlar ve sizi duygusal açıdan bağlayan konular gündeme gelebilir, daha olumlu ve gerçekçi düşünmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün evlilikte ve yakın beraberliklerde hareketli ve canlandırıcı bir gün olabilir. Duygularınızı daha iyi ifade etme imkanı bulabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eldeki işleri tamamlamak ve çaba sarfetmek gerekebilir. Aynı zamanda sağlığınıza daha çok özen gösterebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yaratıcı konularda ve kendinizi ortaya koyma konusunda son derece hareketli ve orijinal olabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal faaliyetler mutluluk getirecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ailenizle ilgili konular öne çıkabilir. Daha fazla hareket ve iletişim içerisindesiniz. Ancak aynı anda birden fazla durumla ilgilenmeniz de gerekebilir.